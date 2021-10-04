Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı - Haberler
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Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde insan ticareti, fuhuş, fuhşa teşvik suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5'i yabancı uyruklu, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 cep telefonu, 15 sim kart, 2 bin 60 TL ve 3 bin 200 Özbekistan somu ele geçirildi.Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.


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