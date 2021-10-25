ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ - Haberler
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ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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