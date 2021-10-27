GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI - Haberler
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GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, bir Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, göç yolundayken denize inmişt. Kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince bakımının yapılmasının tekrar doğal ortamına salındı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, bir Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, göç yolundayken denize inmişt. Kızıl akbaba, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince bakımının yapılmasının tekrar doğal ortamına salındı.

Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 5 gün önce denize inmiş kızıl akbabayı bulup, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Müdürlük veteriner hekimi Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi.

Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, DKMP ekiplerince bakımının yapılmasının ardından merkeze bağlı Kayadere köyünde tekrar doğal ortamına salındı.

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

GÖÇ YOLUNDAKİ YORGUN KIZIL AKBABA BAKIMININ ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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