Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu - Haberler
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Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.

Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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