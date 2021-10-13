Çanakkale'de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Çanakkale'de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince depoya düzenlenen baskında 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince depoya düzenlenen baskında 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Baskında 4 ton sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapılacak.


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