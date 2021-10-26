Çanakkale'de 306 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli markalara ait 306 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
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Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli markalara ait 306 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, şüpheli bir araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada çeşitli markalar ait 306 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli S.K, hakkındaki adli işlem sonrası ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, malzemelere el konuldu.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri