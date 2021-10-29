Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu; römorkörlerle gösteri ilgi çekti

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı'nda, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi.

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.30'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde başlandı. Tören öncesi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile birlikte valilikte tebrikleri kabul etti.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu. Törende, halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Kutlamaların ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler ile gösteri yapıldı. Çanakkaleliler boğazdaki gösteriyi ilgiyle izledi. Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.30'da fener alayı düzenlenecek.