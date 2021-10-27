Çanakkale'de 25 okul servis aracı trafikten men edildi

ÇANAKKALE'de jandarmanın denetlediği 873 okul servis aracından 25'i, trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrenci servislerinde denetim yaptı. Denetimlerde 873 okul servisi aracından 25'i trafikten menedildi, 52'sine de mevzuata aykırı taşımacılıktan cezai işlem uygulandı. Jandarma tarafından okulların açılmasından sonra 12 ilçede 77 eğitim-öğretim kurumunda yapılan kontrollerde servis şoförlerine de eğitim verildi. Şoförler, öğrenci harici yolcu alınmaması, araç kapasitesi üzerinde taşınma yapmaması ve sağlam ekipman kullanmaları konularında bilgilendirildi.