Çanakkale Boğazı yoğun sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yaklaşık 12 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı. Gelibolu-Lapseki seferleri de yeniden başladı.