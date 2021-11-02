Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle sabaha karşı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle sabaha karşı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattında çalışan feribotlar da geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale'de sabaha karşı etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı, görüş mesafenin düşmesi nedeniyle 01.10 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Gelibolu- Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı.

Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

 Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı! Feribot seferleri de durduruldu

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı! Feribot seferleri de durduruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title