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ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

AA - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı "HC Jana Rosa" adlı yük gemisinin makineleri Nara mevkisi önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.

Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi.

Boş durumdaki geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi
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Haber: ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi - Haberler
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