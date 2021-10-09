Çanakkale Boğazı'na, 2 bin 500 yıl önce de savaş için köprü yapılmış

ÇANAKKALE (DHA) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamak için gün sayarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Boğazı'nda ilk köprünün yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasında, Yunanistan'ı fethetmeye giden Pers ordusu için inşa edildiğini açıkladı. Kaynakların bildirdiğine göre Pers ordusunun 1 milyona yakın askerinin bu köprülerden geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe, "2 bin 500 yıl önce ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı. Bugün yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu" dedi.

Binlerce yıldır insanoğlunun Asya ve Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Çanakkale Boğazı, 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde modern bir ulaşım yoluna kavuşmuş olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanını da alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeliyor.

"Çanakkale Boğazı, tarih içerisinde insanların Asya ve Avrupa arasında yüzyıllar, bin yıllar boyunca geçiş yaptığı bir yer. Şimdiye kadar insanlar, ilk boğaz köprüsünü saymazsak hep bu denizi kayıklarla, gemilerle geçtiler. Bu geçişlerden belki de bizim tarihimiz için en önemlisi Gazi Süleyman Paşa komutasındaki Türklerin, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerek, bu toprakları Türk yurdu yapmalarıdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte, fırtınalar artık boğazın geçilmesine engel olmayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa'yı binlerce yıl önce olduğu gibi tekrar birbirine bağlayacak. 2500 yıl önce aslında ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı, savaşın köprüsüydü. 1915 Çanakkale Köprüsü ise barışın köprüsü oldu. Yani iki kıtayı, insanlığı bir araya getiren barışın köprüsü demek daha doğru olur."