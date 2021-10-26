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Çanakkale açılarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale açılarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında lastik bot ile sürüklenen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale açıklarında lastik bot ile sürüklenen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası veren ve sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale açılarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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