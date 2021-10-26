Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı

AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haberi Kaydet

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmenin içinde bulunduğu botun motoru arızalandı.

Botun sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan çeşitli ülkelere mensup 35 kişi, bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında botları sürüklenen düzensiz göçmenler kurtarıldı

AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title