Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenmesi tamamlanarak yapılan Çanakçı Mahallesi Misafirhanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başladı.

Ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bir konuşma yaptı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; "Eskiden misafirhanelerde köyde yapılacak bütün iş ve işlemlerde bazen resmi sıfatlı insanlar, bazen tüccarlar gelip orada kalırlarmış. O kültürün tekrardan burada yeşertiliyor olması, yeniden canlandırılıyor olması beni çok mutlu etti.

Köylerimizdeki camilerde görev yapacak olan imamlarımızın, müezzinlerimizin, görevlilerimizin evlerini tamir etmek önemli bir hizmettir. Böylece görevlilerimiz buralarda rahatça kalabilecekler.

Bu misafirhaneyi, köyümüze gelecek olan insanların hatta köyümüzden olan ancak dışarıda ikamet eden vatandaşlarımızın geldiğince kalabileceği yer olarak görüyorum . Böyle bir düşünceyi ortaya koyduğu ve bu kültürü tekrar yaşattıkları için tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e, Hikmet Bey'e, muhtarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin yayılarak pek mahallemizde devam etmesi gerektiğini ifade ediyorum. Sadece Süleymanpaşa ilçemizde değil, diğer ilçelerde de böyle faaliyetler var. Bunların sayılarının artmasının faydalı olacağını düşünüyorum. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Çanakçı Mahalle Muhtarı Şevki Ürkmez tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e plaket taktim edildi.

Kurdele kesimiyle Çanakçı Mahallesi Misafirhanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çanakçı Mahalle Muhtarı Şevki Ürkmez ve mahalle sakinleri katıldı.

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