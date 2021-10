Can Dostlara 40 ton mama

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile cadde, sokak ve meydanları yuva bilen sokak hayvanlarına dikkati çekmek amacıyla beslenme odaklarına mama bıraktı. 'Her Can Bize Emanet' şiarıyla yapılan etkinlikte Sağlık Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Etkinliğe Hayvan Hakları Federasyonu'ndan da temsilciler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde öğrencilere yönelik 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, hayvan sevgisini anlatan şiir, resim ve kompozisyonlarla duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Etkinliğin ardından öğrenciler, eğitmenlerinin eşliğinde Bağlar ve Yenişehir'deki beslenme noktalarına kedi ve köpek mamaları bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi, 2021'in ilk 9 ayında hasta, şiddete uğramış ve trafik kazası geçirmiş 4 bin 501 hayvana müdahale etti, 504 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Salgın dönemi boyunca ve sonrasında düzenli olarak sokak hayvanlarının 65 beslenme noktasına 40 ton mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi, 10 Nisan'da temelini attığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Can dostların konuk olacağı kulübeleri ve idare binasının tamamlayan ekipler, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığının, yeniden modern bir şekilde dizayn ettiği 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunacak. Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu bir şehir olan Diyarbakır'da sokak hayvanları ile insanların beraberce huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışmaya devam edecek. - DİYARBAKIR