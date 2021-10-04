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'Can dostlar' objektiflere yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Can dostlar' objektiflere yansıdı

Nilüfer Belediyesi'nin '4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde açtığı sergi hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi'nin ' 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde açtığı sergi hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi '4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde fotoğraf sergisi açtı. Podyum Park'ta açılan özel sergide Nilüfer Belediyesi çalışanlarının fotoğraflarıyla sokaktaki sahipsiz hayvanların durumu gözler önüne serildi. Gün boyu açık kalan sergiye hayvanseverler ilgi gösterdi. Fotoğrafları yakından inceleyen ziyaretçiler, sahipsiz hayvanlara karşı toplum her kesiminin hassas olması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinde '4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü' dolayısıyla Veteriner Hekim Erol Kaplan öğrencilerle bir araya gelerek hayvanlar hakkında bilgi verdi. Oyuncak köpek kullanarak hasta hayvanlara uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan Erol Kaplan, çocuklarla sahipsiz hayvanların ihtiyaçları üzerine sohbet etti. Çocuklar da Erol Kaplan'a merak ettikleri konularda sorular yönelterek bilgi sahibi oldu. - BURSA

'Can dostlar' objektiflere yansıdı

'Can dostlar' objektiflere yansıdı

'Can dostlar' objektiflere yansıdı

'Can dostlar' objektiflere yansıdı

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Haber: 'Can dostlar' objektiflere yansıdı - Haberler
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