Can Dinçer kimdir? Can Dinçer kaç yaşında, nereli? Can Dinçer biyografisi!

Can Dinçer, Arçelik Pazarlama A.Ş.'deki Genel Müdürlük görevinin yanı sıra; Arçelik A.Ş. Ticari – Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevini de sürdürecek. Peki, Can Dinçer kimdir? Can Dinçer kaç yaşında, nereli? Can Dinçer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN DİNÇER KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Can Dinçer, ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1993 yılında Arçelik A.Ş. Finansman Bölümü'nde başlayan Dinçer, 1995 yılında İhracat Bölümü'nde Bölge Satış Sorumlusu olarak görev aldı. Dinçer, 2000-2005 yılları arasında BDT ve diğer ülkelerden Sorumlu Uluslararası Satış Yöneticiliği, 2005-2009 yılları arasında Avrupa Dışı Pazarlardan Sorumlu Uluslararası Satış Direktörlüğü yaptı. 2009-2012 yıllarında Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik'ten Sorumlu Satış Direktörü, 2012-2015 yılları arasında ise İştirakler, Amerika, Asya–Pasifik'ten Sorumlu Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunan Dinçer, Şubat 2015'ten bu yana Arçelik A.Ş Türkiye'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Can Dinçer, Arçelik Pazarlama A.Ş.'deki Genel Müdürlük görevinin yanı sıra; Arçelik A.Ş. Ticari – Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevini de sürdürecek.

Haberler.com - Gündem