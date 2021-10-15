Cammu Keşmir'deki silahlı çatışmada 2 Hindistan askeri öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 Hindistan askerinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Mendhar'daki Nar Khas ormanlık alanında, dünkü operasyonlarda 1'i astsubay 2 asker hayatını kaybetti.

Bölgede son günlerde şiddet olayları tırmanışa geçmişti. Yıl başından bu yana silahlı saldırılarda 21'i Müslüman 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölgeye yönelik baskısını artıran polis, 1000'e yakın kişiyi gözaltına almıştı.

11 ve 12 Ekim'deki çatışmalarda da 5 asker yaşamını yitirirken, 7 direnişçi etkisiz hale getirilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.