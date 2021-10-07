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Çamlık alanda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çamlık alanda korkutan yangın

Adıyaman Üniversitesinin yanında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesinin yanında bulunan çamlık bölgede çıkan korkutan yangın, üniversite alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesinin yan tarafında bulunan çamlık alan kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateşe verildi. Çıkan yangını fark eden üniversite çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alevlere müdahale edildi. Paniğe neden olan yangın yerinde ekipler, büyük bir mücadele verdi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesiyle birlikte itfaiye ekiplerince alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Alevlerin üniversite alanına sıçramadan söndürülmesi ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

Çamlık alanda korkutan yangın

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