Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı - Haberler
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Mevlid-i Şerif okutuldu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyanet İsleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değeri ile önemini anlatmak için, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, korona virüs tedbirleri çerçevesinde Küre Müftülüğünce kutlandı. 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Küre İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Akşemsettin Camiinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Yapılan Mevlid-i Şerif programına, Seydiler Kaymakamı Küre Kaymakam Vekili Cihat Abukan, Küre İlçe Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Murat Selci, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, Aşr-ı Şerif ve ilahiler okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından yapılan dua ile son buldu. - KASTAMONU

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı - Haberler
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