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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

-Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: "Zamanın ruhunu kavrayamazsak, yaptığımız ve yapacağımız bütün hizmetlerin amacına ulaşmayacağını düşünüyorum"Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Aksaray Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

AKSARAY (Habermetre) - - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu : "Zamanın ruhunu kavrayamazsak, yaptığımız ve yapacağımız bütün hizmetlerin amacına ulaşmayacağını düşünüyorum"

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Aksaray Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşmacı olarak katıldığı programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, birim amirleri ve din görevlileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu "1975 ile 1990 yılı arasında Dünyada kurulan şirketlerin yüzde 75'i şuan da yok. Şuan anda Dünyaya hükmeden bütün şirketler on yıllık bir geçmişe sahip. Biz zamanın ruhunu kavrayamazsak, zamanın bizden ne istediğini bilmezsek yaptığımız ve yapacağımız bütün hizmetlerin amacına ulaşmayacağını düşünüyorum" dedi.

Hiçbir şekilde tesadüfe yeri olmayan iki meslek olduğunu, bunlardan birisinin imamlar diğerinin de öğretmenler olduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu; bu iki meslek grubu toplumun bütün katmanlarına sirayet ettiğini söyledi.

Gençler arasında yapılan bir ankette rol modeliniz kimdir? Soru sorulduğunda gençlerin yüzde 50'sinin benim rol modelim yok dediğini bu sonuç karşısında çok düşünülmesi gerektiğini kaydeden Vali Aydoğdu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Peygamber efendimiz cihanşümul bir peygamber olarak bir rol modeldir. Peygamber efendimiz yapmadığı hiçbir şeyi karşısındakine yapın diye tavsiyede bulunmamıştır. Arkadaşlar sözün bittiği yerdir, artık söz hiçbir şekilde tesir etmiyor. Çocuklarımıza nasihat ediyoruz çocuklarımız diyor ki; baba bana televizyon izleme diyorsun ama günde üç saat televizyon izliyorsun. Bana kimseyi kırma diyorsun her gün annemi kırıyorsun ve ben bunları gözlerimle görüyorum. O zaman çocuklar, gençler, toplum bizim sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Eğer sözlerimiz ile ayak izlerimiz birbiriyle çelişiyorsa bizim konuşmamızın hiçbir anlamı yoktur"

Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik eden Vali Aydoğdu: "Allah hepinizden razı olsun, biz bu coğrafyada Alemi İslam'a bayraktarlık eden bir milletin fertleriyiz. Bunun yanında kıyamete kadar cihanşümul olan bir peygamberin de ümmetiyiz. Biz bunların kıymetini bilmek zorundayız, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Olur ki, gençlerimiz, bizler bazen şaşırırız, bazen düşeriz, bazen yoldan saparız ama sizlerin ve bizlerin yapması gereken şiddet göstermek değil, şefkatle merhametle gençlere ve bizlere sahip çıkmaktır. Ben şuna inanıyorum, bir insan inanırsa bir belde değişir, bir insan inanırsa bir ilçe değişir bir insan inanırsa bir şehir ve bir ülke değişir. Biz yeter ki inanalım, iman edelim ve kalbimizi birbirimize açalım, birbirimizin arasına duvarlar örmeyelim, birbirimizin kalpleri arasında köprüler kuralım" dedi.

İl Müftüsü Hasan Hüyesin Güller'in müftülük hizmet ve çalışmaları hakkında yaptığı konuşmanın ardından düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Diyanet Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in 'Din Görevlileri ve Vefa' konulu konuşması gerçekleştirildi.

Program sonunda görevlerini üstün bir anlayış ve gayretle sürdüren din görevlilerine başarı belgeleri takdim edildi.

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