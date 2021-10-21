CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları belirlenen K.Y. ve Y.Y., polisin takibi sonucu yakalandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları belirlenen K.Y. ve Y.Y., polisin takibi sonucu yakalandı. İki şüphelinin çamaşır makinesini çalıp, kağıt topladıkları arabaya koyma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, dün sabaha karşı Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiye giren 2 şüpheli, çamaşır makinesini kağıt topladıkları el arabasına koyup, uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin K.Y. ve Y.Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu iki şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, hurdacı M.A.'ya satıldığı belirlenen çamaşır makinesi de bulunarak cami görevlisine teslim edildi. Hurdacılık yapan M.A. hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' ilgili işlem yapılırken, iki şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

CAMİDEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

 Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

 Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA

Son dakika gündem: GECE KULÜBÜNDEN 'KADIN ÇIKARMA' ÇATIŞMASI KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title