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Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir camiden çamaşır makinesi çalan 2 şüpheli, incelenen güvenlik kamera kayıtları sonrası yakalandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir camiden çamaşır makinesi çalan 2 şüpheli, incelenen güvenlik kamera kayıtları sonrası yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken çamaşır makinesi, satıldığı hurdacıdan alınıp cami görevlisine teslim edildi.

20 Ekim Çarşamba günü bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden "Konuksever Mahallesi'nde caminin çamaşır makinesini çalan hırsızlar" konulu yapılan paylaşım ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda paylaşımı yapılan olayın 19 Ekim Salı günü saat 05.40 sıraları müşteki Y.E.T. isimli şahsın görevlisi olduğu Konuksever Mahallesi'nde bulunan camiden 1 adet çamaşır makinasının çalınması olayı olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak; elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerinin K.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler, 20 Ekim Çarşamba günü yakalandı. Müştekiye ait çamaşır makinası hurda işi yapan M.A. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslimi yapıldı. M.A. hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan ayrıca işlem yapıldı. Şüpheliler K.Y. ve Y.Y. hırsızlık suçundan adliyeye gönderilmek üzere gözaltına alındı. - ANTALYA

Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı

Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı

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