Camiden 15 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı - Haberler
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Camiden 15 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Camiden 15 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden camiden 15 bin TL değerinde kablo ve malzeme çalan şüpheli yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden camiden 15 bin TL değerinde kablo ve malzeme çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden Donatım Camii'ne giren R.D. (23), 15 bin TL değerindeki kablo ve malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan ve aranması bulunan şüpheli R.D.'yi Adapazarı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilecek. - SAKARYA

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