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Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü

Ramazan Bayramı'nda Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun davasına başlanıldı.

SAKARYA (İHA) - Ramazan Bayramı'nda Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun davasına başlanıldı. Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği, ilk duruşma öncesinde gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile tepkilerini dile getirirken, dava ise 13 Aralık tarihine ertelendi.

Öte yandan, Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ilk celsesine sanık Şaban Soytekinoğlu katılmadı. Yapılan duruşmada sanığın Kocaeli iline atandığı göz önüne alınarak savunması alınması için talimat mahkemesine müzekkere yazıldı ve bu nedenle duruşma 13 Aralık 2021 tarihine ertelendi. - SAKARYA

Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü

Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü

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Haber: Camideki vaazı ile tepki çeken müftünün ilk duruşması görüldü - Haberler
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