Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildiANKARA'da, camilerin abdesthane bölümlerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö., 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

ANKARA'da, camilerin abdesthane bölümlerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö., 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Tutuklanan Devrim Efe Ö.'nün, muslukları üzerine çıkıp, zıplayarak kırması ve poşete koyduktan sonra kaçması, görüntülere yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki camilerden musluk çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Camilerdeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, şüphelinin Devrim Efe Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı. Devrim Efe Ö.'nün evindeki aramada ise camilerden çaldığı belirlenen bazı malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Devrim Efe Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerine göre, camilerden hırsızlık yapan Devrim Efe Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Devrim Efe Ö.'nün, Atapark Camii abdesthanesinde yaklaşık 10 musluğu üzerinde zıplayıp, kırdığı daha sonra poşete koyarak hızla kaçtığı görüldü. Ayrıca Fazilet Camii'nde imamın ezan okuduğu mikrofonu ve elektronik sistemi de çalan şüphelinin, bu camiye kapıyı kırarak girdiği anlar da kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

Şüphelinin cami muslukları üzerinde zıpladığı anlar

Şüphelinin muslukları çalma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Güvenlik kameraları görüntüleri

Genel detay

Haber -Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:55:52. #1.11#