Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi - Haberler
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Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi Siirt'te cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.

SİİRT (İHA) - Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

SİİRT - Siirt'te cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1403. sokakta meydana geldi. G.U. adlı genç cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minareye çıkan polis ekipleri, gençle bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. G.U. adlı genç, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere araca bindirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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