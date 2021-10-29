Cami inşaatından 15 bin liralık elektrik kablosu çalındı - Haberler
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Cami inşaatından 15 bin liralık elektrik kablosu çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cami inşaatından 15 bin liralık elektrik kablosu çalındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden caminin inşaatına giren şüpheli veya şüpheliler, yaklaşık 15 bin liralık elektrik kablosunu çaldılar.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden caminin inşaatına giren şüpheli veya şüpheliler, yaklaşık 15 bin liralık elektrik kablosunu çaldılar.

Hırsızlık, Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Donatım Camii'nin inşaatına giren şüpheli veya şüpheliler, yaklaşık 15 bin liralık elektrik kablosu çaldı. Konunun haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Cami inşaatından 15 bin liralık elektrik kablosu çalındı

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