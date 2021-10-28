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Cami imamı takla atan araçtan yaralı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cami imamı takla atan araçtan yaralı kurtuldu

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada cami imamı olan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tandır köyünden Çukurca köyüne seyir eden cami imamı Osman İ. (27) idaresindeki 06 AK 3979 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçaköy mevkiinde takla atarak şarampole devrildi. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan imam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Cami imamı takla atan araçtan yaralı kurtuldu

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