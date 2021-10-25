Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Cana'nın yasak aşkı ortaya çıkacak mı?

Feride, Alp'in Sedat ve Cana'nın ilişkisini itiraf etmesinin ardından Alp'i evinden uzaklaştırır. Sedat'ın Cana'yla olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenmesi Feride'yi çileden çıkarır. Kızının mutluluğunu bozmamak için ihaneti saklama kararı alan Feride, Cana'yı dize getirmeye çalışır. Ancak Alp, boşanmaya ve ihaneti Nalan'a söylemeye kararlıdır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Cana ve Alp'in boşanma haberler inin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, annesi Feride'ye eşi Sedat ile ilgili sakladığı bir şey olup olmadığını soruyor!

Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir. Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir. Bu sırada, köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır.

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