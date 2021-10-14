Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın kocası Alp kim? Kanal D'nin başarılı dizisi Camdaki Kız dizisi karakterleri yayınlandığı günlerde araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda en çok araştırılan isim Cana'nın kocası Alp rolündeki, Tolga Çıklaçiftçi oldu. İzleyiciler internette "Camdaki Kız Alp kimdir? Camdaki Kız Cana'nın kocası Alp kim? Tolga Çıklaçiftçi kimdir? Tolga Çıklaçiftçi kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını merak etmekte.

CAMDAKİ KIZ ALP KİMDİR?

Camdaki Kız Alp, Cana'nın eşidir. Cana ile Sedat'ın arasındaki yasak aşkı öğrenmesinin ardından Cana ile ayrılmak için büyük bir duruş sergilemektedir. Cana ile iki çocukları bulunan Alp boşanmak için mahkemeye başvurmuş ve çocukların velayetini almak istemektedir. Alp karakterine Tolga Çıklaçiftçi hayat vermektedir.

TOLGA ÇIKLAÇİFTÇİ KİMDİR?

Tolga Çıklaçiftçi, 1976 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve mezuniyetin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

3MOTA – Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi, Oyunculuk Teknikleri, Kamera Önü Oyunculuk, Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Topluluğu Doğaçlama Tiyatro'da eğitim aldı.

Kocan Kadar Konuş, Diriliş Ertuğrul, Akasya Durağı, Aşk Laftan Anlamaz, Celal ile Ceren gibi projelerde bulundu. Tolga Çıklaçiftçi bu sezon Camdaki Kız dizisinde Cana'nın kocası Alp'i canlandırıyor.

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