Çambaşı Kayak Merkezi yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya hazır

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi, kış sezonu için hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kayak merkezinin de bulunduğu Çambaşı Doğa Tesisleri, yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası oldu.

Tesis, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve doğa güzelliğiyle bu kış sezonunda da misafirlerini ağırlayacak.

Vatandaşlara konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kayak merkezinde telesiyej bakımları, kayak pistleri çevresinde ağaçlandırma yapıldı. Kar makineleri ve motorları bakımdan geçirildi, pistlerde düzenleme yapıldı. Konaklama alanlarından bungalovlardaki çalışmalarla da tesis yeni sezon için hazırlandı.

Restoran ve konaklama hizmetinin sürdürüldüğü tesiste kayak merkezi, karın yeterli seviyeye ulaşmasının ardından hizmete açılacak.

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