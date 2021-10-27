Çam balı soframızdan kalkabilir | Yangınlar nedeniyle Muğla'da bal üretimi %95 düşebilir
Türkiye'de her yıl ortalama olarak yanan araziden tam beş kat daha fazla ormanlık alanın yandığı yaz aylarındaki yangınların etkilediği sektörlerden birisi de arıcılık. Uzmanlar, Muğla bölgesindeki bal üretiminin bu sene yüzde 95 civarında düşmesini beklediklerini söyledi.
MUĞLA (DailyMotion.com) - Türkiye'de her yıl ortalama olarak yanan araziden tam beş kat daha fazla ormanlık alanın yandığı yaz aylarındaki yangınların etkilediği sektörlerden birisi de arıcılık. Uzmanlar, Muğla bölgesindeki bal üretiminin bu sene yüzde 95 civarında düşmesini beklediklerini söyledi. Şimdiden geçen yıla göre yüzde 100 fiyat artışı yaşanan çam balı yakında sofralarımızdan kalkabilir.
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