Call of Duty: Vanguard ön yüklemesi başladı

Bugün Call of Duty Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir gönderilen Call of Duty Vanguard için ön yükleme dönemi artık konsollarda başlatıldı. Önümüzdeki hafta piyasya sürülmeden önce hemen indirilebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Call of Duty: Vanguard önümüzdeki Cuma, 5 Kasım'da piyasaya sürülecek. Sledgehammer'ın yeni oyunu için yayına yeni geçen ön yükleme dönemiyle, internet hızınız düşük olsa dahi oyunu daha önceden indirip oyun ilk çıktığı gün oynayabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Call of Duty Vanguard'ın kurulum boyutu Call of Duty: Black Ops Cold War veya Warzone'dan çok daha düşüktür. Bu haftanın başlarında yayıncı Activision, hem Cold War hem de Warzone'un bazı platformlarda 200 GB'ın üstüne çıktığını göz önünde bulundurarak, ileriye dönük tüm Call of Duty sürümlerinin kurulum boyutlarını azaltmak için çalışmalarda bulundular.

Call of Duty Vanguard'ın kurulum boyutu tüm yeni nesil konsollarda 50 GB'ın biraz üzerinde ve son nesil PC'lerde ise 60 GB'ın biraz üzerinde olacağı söyleniyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet