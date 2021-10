Call of Duty Vanguard'ın Zombie modu ortaya çıktı

Zombiler bu yılki Call of Duty: Vanguard ile geri döndü. Activision, Sledgehammer Games ve Treyarch bir fragman yayınladı. Dün Call of Duty'nin YouTube hesabında paylaşılan Call of Duty Vanguard Zombie modu oyunculara zombi öldürme eylemlerine ilk bakışlarını sunuyor.

İkinci Dünya Savaşı ayarında, Vanguard Zombi modunda Von List adlı bir Nazi kaptanının yeni bilgiler ve ölüleri diriltme yeteneği kazanmak için özel bir kalıntı kullandığı görülüyor. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma silahlar kullanan, portallara atlayan, kristal kılıçları harekete geçen, yere ateş halkaları yerleştiren oynanışlar görüyoruz.

Call of Duty Vanguard Zombie, konsollar arası tam çapraz oynama özelliğine sahip olacak ve oyuncular Zombi modunda Vanguard'ın Battle Pass'inde ilerleme kaydedebilecekler.

Call of Duty Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X'e çıkacak.

CALL OF DUTY VANGUARD ZOMBIE FRAGMANI

