"Çalışma Hayatının Davos'u" yarın toplanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), kamu, İşçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği ve "Çalışma Hayatının Davos"u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsü yarın yapılacak.

TİSK'in yazılı açıklamasına göre, çalışma hayatından en geniş üst düzey katılımla gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu, "İşimizin Yarını" ana teması ile gerçekleştirilecek.

TİSK'in ev sahipliğinde MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) düzenlenecek forumda kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışma hayatına dair başlıklar konuşulacak.

Bu yıl forumun odak noktalarından biri "Çalışma Hayatında Genç ve Kadın" konusu olacak. Forumda, "İşimizin Yarını'na hazırlanırken gençler ve kadınları ne bekliyor? Gençlerimizi yarına nasıl hazırlıyoruz? Ülkemizdeki güçlü kadınlar başarıya nasıl ulaştı?" sorularına cevap aranacak.

TİSK kayıt dışı istihdamı düşürecek önerilerini paylaşacak

"İşimizin Yarınında Kayıtlı İstihdam" başlığına da yer verilen forumda, kayıt dışı istihdam ile mücadele alanları mercek altına alınacak.

Ayrıca, önceki yıllarda olduğu gibi "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Oturumu" bu yıl da yapılacak.

TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin de katılacağı oturumda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve aşılanma uygulamaları hem toplum sağlığı hem de çalışma hayatındaki rolü açısından ele alınacak.

"Değişen Dünya ve Dönüşen İşimiz Oturumu"nda ise örnek dijital ve kültürel dönüşüm uygulamaları konuşulacak. Dönüşüm odağında değişen çalışma hayatı dinamiklerinin tartışılacağı forumda sektörel ve yol gösterici iyi uygulamalara yer verilecek.

Uluslararası organizasyonlardan üst düzey katılım

Foruma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'un yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Business Europe gibi kuruluşlardan da temsilciler katılacak.

Etkinlik, "https://www.ortakpaylasimforumu.org/" web sayfasından canlı olarak takip edilebilecek.