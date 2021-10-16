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Çalıntı iş makinesiyle hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalıntı iş makinesiyle hırsızlık

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çalıntı olduğu belirtilen bir iş makinesini kullanan hırsız, bir mağazanın camlarını kırarak 2 motosiklet çaldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde çalıntı olduğu belirtilen bir iş makinesini kullanan hırsız, bir mağazanın camlarını kırarak 2 motosiklet çaldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşanırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Ipswich kentinde bir kişi, çalıntı iş makinasıyla bir motosiklet mağazasının cam vitrinini kırarak 2 motosiklet çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş makinesiyle defalarca vitrine vuran şahıs kısa süre sonra 2 motosikleti halata bağlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis şüphelinin peşine düşerken, uzun süreli kovalamaca yaşanıyor. Polis kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakırken iş makinesiyle kaçmaya devam ediyor. Daha sonra iş makinesini de bırakan şüpheli, yaya halde kaçarken dere kenarında yakalanıyor. - QUEENSLAND

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