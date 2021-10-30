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750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan kiralanan ve geri teslim edilmeyen araç, 'çalıntı' ihbarı ile aranınca Antalya'da yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan kiralanan ve geri teslim edilmeyen araç, 'çalıntı' ihbarı ile aranınca Antalya'da yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 17 Ekim tarihinde kiralanan 34 EGF 907 plakalı otomobil, firmaya geri teslim edilmedi. Firma aracının çalındığını belirterek polise başvurdu. Araç bugün Antalya'da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından 'çalıntı' uyarısı verdi. Uyarının ardından aracın peşine düşen Motosikletli Yunus Ekipleri, aracı bulvar üzerinde durdurdu.

Araç sürücüsü Emrah A., olay yerinde ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs ele geçirilen esrar maddeleri ile birlikte işlemleri yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. Araç ise çekici ile Yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

750 kilometrelik kaçış Antalya'da son buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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