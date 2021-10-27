Çalınan motosikleti Jandarma buldu
Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Hamitköy Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının ardından Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Hamitköy Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının ardından Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayın B.E. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Aynı Mahallede oturan şüpheli Hamitköy Mahallesinde yakalandı.
Şüphelinin alınan ifadesinin ardından yer göstermesi sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA
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