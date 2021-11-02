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Çalınan kamyonet plakası değiştirilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalınan kamyonet plakası değiştirilmiş halde bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine yapılan çalışmalarda, çalınan bir kamyonet plakaları değiştirilmiş halde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine yapılan çalışmalarda, çalınan bir kamyonet plakaları değiştirilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak üzerinde 1988 model kamyonet çalındı. Çalıntı ihbarının alınmasının ardından çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 8 saatlik kamera kaydı inceleyen ekipler, çalınan kamyoneti Erkilet bölgesinde farklı plaka takılmış halde buldu. Olayla ilgili M.Y ve Y.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Çalınan kamyonet plakası değiştirilmiş halde bulundu

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