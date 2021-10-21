ÇALINAN DİZEL ARACINI BENZİNLİ OLARAK BULDU

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla götürdükleri Adana'da sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokudukları ortaya çıktı. Haftada bir kaç kez uçakla gelip çaldıkları otomobillerle geri dönen şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuştukları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 29 çalıntı araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Bir yıl önce çalınan otomobilini teslim almaya gelen öğretmen Bayram Tuncer şok yaşadığını söyleyerek "Arabam dizeldi, ancak motoru değiştirip benzinli yapmışlar. Başka motor ve şasi numaraları takmışlar. Bulunduğuna sevinemedim otomobil trafiğe çıkamayacak durumda." dedi. Öte yandan köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece aracı çalınan Emine Uzun gözyaşları içinde otomobilini teslim aldı.

6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİK TAKİP YAPILDI

İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokuyarak organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı.

YANLARINDA PLAKALARLA İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR

KENDİ ARALARINDA ŞİFRELİ KONUŞUYORLARMIŞ

OPERASYON ADANA'DA YAPILDI

OTOMOBİLİNİ ALMAYA GELEN ÖĞRETMEN ŞOK YAŞADI

MAĞDUR: YOLDA YİYECEĞİMİZ BÖREKLERİ BİLE ÇALDILAR

Öte yandan Sefaköy'de köye gitmek için eşyalarını yükledikleri gece otomobilleri çalınan Fikret Uzun ve Emine Uzun da araçlarını bir yıl sonra polisten teslim aldı. Çalınan araçlarının Anamur'da bulunduğunu söyleyen çift gözyaşları içinde araçlarını teslim aldı. Aracı teslim alırken konuşan Emine Uzun "Köye gidecektik. Otomobilimizi yükledik. Hatta yolda yiyeceğimiz börekleri bile yerleştirdik. Ancak sabah kalktığımızda aracımızın çalındığını gördü. Çok üzüldük. Bu aracı güçlükle almıştık. Şimdi bulunduğuna çok sevindim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hırsızlar bir daha böyle şeyler yapmasınlar" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile polisin düzenlediği operasyon anları da kameraya yansıdı.