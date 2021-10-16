ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde manav dükkanı işleten Nurullah Kavaz'ın (41), baba yadigarı seyyar tablası çalındı.

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde manav dükkanı işleten Nurullah Kavaz'ın (41), baba yadigarı seyyar tablası çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olay ile ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, Nurullah Kavaz, "Baba mesleğimiz seyyar satıcılık. Seyyar tabla bana babamdan yadigar kalmıştı. Bulup getirene 3 bin lira ödül vereceğiz" dedi. Merkez Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde manav işleten Nurullah Kavaz'ın işyerinin önündeki seyyar tabla önceki gece kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, ara sokaktan karşıya geçtiği sırada işyerinin önündeki seyyar tablayı görerek manav dükkanına doğru yöneldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheli kimsenin olmadığını anlayınca seyyar tablayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işyerini açan Nurullah Kavaz, seyyar tablayı yerinde göremeyince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Seyyar tablanın çalındığını gören Kavaz, polise müracaat etti. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, seyyar tabla hırsızını yakalamak için soruşturma başlattı. Seyyar tablanın maddi değerinden çok manevi değerinin olduğunu belirten Nurullah Kavaz, "Bizim baba mesleğimiz seyyar tablacılık. 1950'li yıllardan itibaren aile olarak geçimimizi seyyar satıcılıktan sağlıyoruz. Bu manavı açtığımız zaman babam seyyar tablasını da bize yadigar olarak bıraktı. Baba yadigarını bugüne kadar koruduk sakladık. Ancak olayın yaşandığı gün iş yoğunluğu sebebiyle seyyar tablayla ilgili gerekli tedbiri alamadık. Gece de bir hırsız gelerek alıp götürmüş. Güvenlik kamerası kayıtları da mevcut. Görüntüleri polise de verdik. Maddi değeri önemli değil, baba yadigarı olduğundan bizim için manevi değeri çok önemli. Bulup getirene 3 bin lira ödül vereceğiz" diye konuştu.

ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK

ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK

ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK

ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

 Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

 Metrobüste dilenci operasyonu! Dilendirilen çocuklar korkudan ağladı

Metrobüste dilenci operasyonu! Dilendirilen çocuklar korkudan ağladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Tuna Kubilay Aka Zeynep Bastık Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Schumacher Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:20:18. #1.17#