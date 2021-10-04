- California kıyılarında petrol sızıntısı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kıyılarında meydana gelen petrol sızıntısı Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach'e bağlı Orange County kıyılarında petrol sızıntısı meydana geldi. 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayıldı. Orange County yetkilileri, sızıntının zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sızıntının nedeni henüz tespit edilememişken sahil kıyısında balıkçılık faaliyetleri geçici süreyle askıya alındı. Sahil şeridi bir süreliğine ziyarete kapatıldı. Dr. Clayton Chau cilt, göz, boğaz ve burun tahrişi, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, öksürük veya nefes darlığı gibi semptomlar görenlerin sağlık tesisine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yerel yetkililer, olayı "çevresel felaket" olarak tanımlarken, çok sayıda balık türünün de öldüğü aktarıldı. Bölgede daha önce planlanan etkinlikler de iptal edildi.