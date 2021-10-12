California'da küçük uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Haberler
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California'da küçük uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
California'da küçük uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü

NEW ABD'nin Califorina eyaletinin güneyinde, küçük bir uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NEW ABD'nin Califorina eyaletinin güneyinde, küçük bir uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberler e göre, Santee kentinde çift motorlu "Cessna" tipi uçak evlerin olduğu bölgeye düştü.

Yetkililer, uçak kazasında en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Uçağın evlerin üzerine düşmesi sonrası iki evde yangın çıkarken, çevredeki araçlar da zarar gördü.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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