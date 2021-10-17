Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler - Haberler
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Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

AVCILAR'da yaşayan Serhat Birdal'ın evine giren hırsızlar değerli eşyaları, teknolojik cihazları ve otomobilin anahtarını çalıp kaçtı.

AVCILAR'da yaşayan Serhat Birdal'ın evine giren hırsızlar değerli eşyaları, teknolojik cihazları ve otomobilin anahtarını çalıp kaçtı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar gelen hırsızlar bu kez de Birdal'ın otomobilini götürdü. Aracı internet üzerinden satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Olay, Avcılar'da geçen Salı saat 06.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın önüne gelen 3 kişiden 2'si, çevreyi gözetledikten sonra içeri girdi. Serhat Birdal'ın ailesi ile yaşadığı apartmanın en üst katındaki daireye giren hırsızlar, evden 2 bin lira, 4 cep telefonu, 1 tablet, 4 adet 22 ayar bilezik, 3 adet 25 gram kolye ve otomobil anahtarını alıp ayrıldı. Bu sırada hırsızların çıkardığı seslere uyanan Birdal, otomobil anahtarının yerinde olmadığını gördü. Kapının da açıldığını fark eden Birdal, aşağıya inip nöbet tutmaya başladı. Sabah 07.20 sıralarında eve çıkan Birdal'ın hemen arkasından hırsızlar geri döndü. Şüpheliler bu sefer de otomobili çaldı. Aracının sesini duyunca aşağıya inen Birdal, hırsızların arkasından koşmaya başladı, fakat yetişemedi. Şüpheliler kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Şüphelilerin Yusuf C.Y.(21), Ferhat D.(22) ve Muhammed Ş.Ü.(17) olduğu belirledi. Şüpheliler aracı internet üzerinden piyasa değerinin altında satmaya çalıştılar. Polis ekipleri müşteri gibi şüphelilerle aracı satın almak için anlaştı. Şüpheliler parayı almak için müşteri kılığındaki polisleri yanlarına çağırdılar. Ekipler şüphelileri geçen Perşembe bulundukları adreste çaldıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Yusuf C.Y.'nin 16 ve Ferhat D.'nin ise 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf C.Y. ve Ferhat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 18 yaşından küçük olan Muhammed Ş.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARACI İNTERNETTE SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Serhat Birdal ise hırsızlık olayından hemen sonra internet üzerinden olayı paylaştığını belirterek "Araba çalındı çalındıktan sonra sosyal medyada bunu paylaşmaya başladık. Ondan sonra polis arkadaşlar falan her yerden aramaya başladık arabayı. Sonra bir arkadaşım sosyal medya üzerinden arabanın satılığa çıktığından bahsetti. Ondan sonra ekiplerle birlikte işbirliği yapmaya başladık" dedi.

LÜKS ARACI 80 BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Aracın internet üzerinden satılığa çıkarıldığını gördükten sonra ekiplere haber verdiğini söyleyen Birdal "Polis arkadaşlara haber verdik sonra pazarlık aşamasında işte ekipler arabayı çalanları yakalıyor arabayı 80 bin civarında satılığa çıkarmışlar işte pazarlık falan süreci oldu. Sonra 80 bin üzerinden anlaşıldı. Aracı teslim almaya gidiyor arkadaş. Orada da işte polis arkadaşlar arabayı çalanlar yakalıyor. Büyük ihtimalle arabayı parçalamak için satıyorlar. O şekilde düşünüyoruz." dedi.


Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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