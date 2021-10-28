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Çaldıkları malları paylaşamayınca gasp ihbarı yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıkları malları paylaşamayınca gasp ihbarı yaptılar

Batman'da büfeden çaldıkları malzemeleri paylaşamayan hırsızlar aralarından birinin aracını gasp edince ihbar sonucu yakayı ele verdi.

Batman'da büfeden çaldıkları malzemeleri paylaşamayan hırsızlar aralarından birinin aracını gasp edince ihbar sonucu yakayı ele verdi. Olayda 3 kişi tutuklandı.

Batman'da yaşanan film gibi olayı polisin titiz çalışmaları çözdü. Batman merkeze bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan bir büfeyi soyan 3 hırsız, çaldıkları malları paylaşamayınca aralarında bulunan H.B. isimli şahsın aracını gasp etmeye çalıştı. Gasp ihbarı alan polis olay ile ilgili yaptığı çok yönlü çalışmanın ardından olaya karıştıkları belirlenen E.T., M.Ş. ve aracının gasp edildiğini ihbar eden H.B. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

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