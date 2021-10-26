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Çaldığı motosikleti jandarmaya satmaya kalktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldığı motosikleti jandarmaya satmaya kalktı

Kütahya'dan çaldığı motosikleti Aslanapa ilçesinde jandarmaya satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'dan çaldığı motosikleti Aslanapa ilçesinde jandarmaya satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağaçköy Mahallesi'nde bir evin önünden plakasız ve tescilsiz olan motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak Jandarma Jasat Timiyle birlikte sosyal medya üzerinden yapılan araştırma sonucu çalınan motosikletin Aslanapa İlçesi Yalnızsaray Mahallesi'nde E. K. (18) isimli şahıs tarafından satılacağı öğrenilerek, şahısla alıcı olarak irtibata geçildi.

JASAT timleriyle koordineli yapılan çalışma neticesinde, E.K. isimli şahıs motosikleti satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi ardından Savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

Çaldığı motosikleti jandarmaya satmaya kalktı

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