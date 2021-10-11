Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 3 yaşındaki C.G. çakmakla oynarken evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 3 yaşındaki C.G. çakmakla oynarken evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çocuklarla birlikte çıkarılan ve büyük korku yaşayan babaanne Saniye Gürkan, "Onlara bir şey olsa ben ne yapardım" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1670 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Gürkan ailesinin oğulları C.G., çakmakla oynadığı sırada yastığı tutuşturdu ve yangın çıktı. Babaanne Saniye Gürkan ile çocuklar dışarı çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Ekiplerin çalışmasını izleyen ve gözyaşı döken Saniye Gürkan, "İçeride oynuyorlardı. Bir anda alevler çıktı. Onlara bir şey olsa ben ne yapardım" dedi. Evde maddi hasar oluştu.


Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı

Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kamerada

Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kamerada

 EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ali Koç Stefan Kuntz Aykut Kocaman Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Torunu çakmakla oynarken evde yangın çıktı, babaanne ağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:34:06. #1.11#