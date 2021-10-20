ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ'DEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Çagdas Yasami Destekleme Dernegi Aydin Subesi Baskani Keriman Yilmaz ve dernek yönetimi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.

Karsilikli görüs alisverisinde bulunulan ziyarette dernek yönetimi basarili çalismalarindan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti. Baskan Çerçioglu ise Yilmaz'a ve dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayi tesekkür etti.

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